Juric | La Roma deve MIGLIORARE Pellegrini Dybala e Celik? VI SVELO le condizioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 settembre 2024) Le parole di, tecnico della, in vista della sfida contro il Venezia: fondamentale per la rincorsa alla Champions dei giallorossi, allenatore¬†della, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro il Venezia. LE PAROLE ‚Äst¬ęIn sintesi possiamo dire che nel secondo tempo abbiamo corso meno del primo. La questione fisica