Io già votato dagli elettori di Italia Viva | Bucci scatena il panico a sinistra

(Di sabato 28 settembre 2024) Glidi, dopo che il partito di Matteo Renzi è stato defenestrato dal campo largo per mano del Movimento 5 Stelle, stanno ora cercando di capire come muoversi in vista del voto in Liguria. In un comunicato, la senatrice renziana Raffaella Paita a comunicato che «non parteciperà alle elezioni regionali liguri, lasciando ai proprie militanti la piena libertà di voto avendo a cuore sempre e solo il futuro della Liguria». Parole che hanno fatto subito scattare un campanello nella mente del candidato del centrodestra Marco. Il sindaco di Genova, in virtù del sostegno diall'epoca delle comunali di Genova del 2021, si è detto orgoglioso che in passato già tantirenziani lo abbiano scelto.