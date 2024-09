Investito sulle strisce pedonali anziano muore a Pieve a Nievole

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024)(Pistoia), 28 settembre – Un uomo di 89 anni è morto nel tardo pomeriggio di oggi dopo essere stato. E’ accaduto a, in via Matteotti. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto l'uomo, intorno alle 18, stava attraversando la strada, quando l'auto lo ha preso in pieno. I sanitari intervenuti sul posto hanno prestato i primi soccorsi all', che è però morto durante il tragitto che lo portava all'ospedale San Jacopo di Pistoia.