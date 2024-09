Inter Inzaghi soddisfatto | dal blitz di Udine alla prestazione di Lautaro

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di sabato 28 settembre 2024) Tre punti d’oro: l’torna al successo nel campionato di Serie A grazie alin trasferta contro l’se. “Abbiamo giocato un grandissimo primo tempo, l’unica pecca è non aver fatto qualche gol in più e averne preso uno su una respinta, dove dovevamo pulire meglio l’area. Però non abbiamo perso concentrazione e abbiamo fatto il secondo tempo come il primo. Per quanto creato, dovevamo fare qualche gol in più: poi succede che entrano due volte in area e prendi due gol senza che Sommer abbia dovuto fare una parata. Non avevo dubbi dopo aver visto gli occhi dei ragazzi, venivamo da una settimana particolare ma ero tranquillo”. L’allenatore dell’Simonecommenta così la vittoria per 3-2 sul campo dell’se.