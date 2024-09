Il territorio che cambia | in partenza la creazione di tre boschi urbani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Sarà la ditta ’Garden Point’, società cooperativa con sede a Spinetoli, a realizzare i trenel comune di Monteprandone grazie a un bando regionale che ha erogato 71 mila euro per il miglioramento della qualità dell’aria, per contribuire alla mitigazione e all’adattamento aimenti climatici. L’azienda si è resa disponibile a eseguire il lavoro per una somma di 57.900 euro più Iva. Il comune partecipa alla spesa con un cofinanziamento di circa 8mila euro, pari al 10,01% del costo totale dell’opera comprese le spese, per un totale di quasi 80mila euro. L’intervento consisterà nella trasformazione di tre aree delcomunale in trecon la finalità principale di abbattere le emissioni climalteranti dei centri abitati di Monteprandone e Centobuchi.