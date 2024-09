Il Parma perde i pezzi | anche Sohm vicino ad alzare bandiera bianca

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilha gli uomini contati. Rischia dire i, Fabio Pecchia: dopo la rottura del crociato in allenamento per Alessandro Circati, l'allenatore di Lenola con molta probabilità sarà costretto a rinunciarea Simonper la partita contro il Cagliari. Lo svizzero non ha