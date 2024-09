Il ministro Lollobrigida dice che il Servizio civile agricolo non è sfruttamento è da patrioti

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di sabato 28 settembre 2024) Il"non significa lavorare sottopagati", e se anche fosse "perché non lo è in una sede di sindacato o in una biblioteca o in un Comune?". Ildell'Agricolturaè tornato a parlare del progetto, difendendo anche l'espressione "servire la patria" che ha usato nei giorni scorsi per descriverlo.