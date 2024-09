Il governo | conti in ordine E deficit sotto il 3% nel 2026

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Una linea «seria, prudente e responsabile». È a questi principi che si ispira il Piano strutturale di Bilancio (Psb) adottato ieri dal Consiglio dei ministri. Il documento, che espone la traiettoria delle variabili macroeconomiche e deipubblici per i prossimi sette anni, saràposto all'esame delle Camere già l'8 ottobre. «Il Piano» spiega il Ministero dell'Economia in una nota, «ene un rilevante insieme di riforme e investimenti, di cui alcune innuità con il Pnrr». Non solo. Perché nel testo sono indicate anche le priorità dell'azione del. In primis, «lavorare per il miglioramento della competitività dell'economia italiana, promuovendo una crescita sostenibile e il contrasto al declino demografico».