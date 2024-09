Il fu campo largo Rai Conte prende quello che può Pd ridimensionato

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Vespa Chi è stato presidente del Consiglio difficilmente lo dimentica. Non lo dimentica Matteo Renzi. Non lo dimentica Giuseppe. Renzi ha modeste possibilità di tornare a Palazzo Chigi e si diverte a fare il corsaro. Nel 2019 patrocinò la nascita del governo Pd-5 Stelle per non essere travolto dalle elezioni anticipate dopo il Papeete di Salvini e fece la scissione. Poi ha fatto cadere il governoII che aveva lanciato. Poi si è eretto ad alfiere dell’ala centrista anti Pd. Poi, escluso dal Parlamento europeo, ha abbracciato Elly Schlein offrendole i voti (pochi, ma talvolta decisivi) per completare la costruzione delanti-Meloni. Al contrario di Renzi,vuole tornare a Palazzo Chigi e soprattutto gli fa venire l’orticaria che possa andarci Elly Schlein.