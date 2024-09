Il fenomeno che sa ancora emozionarsi | Marco Bracci torna ad assaporare la Serie A

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 28 settembre 2024) È stata presentata in questi giorni la nuova squadra della FGL-ZUMA Pallavolo Castelfranco che prenderà parte a breve al campionato nazionale diA2 femminile. Una storica promozione per la società pisana che alla fine della stagione sportiva non solo ha centrato la promozione vincendo il