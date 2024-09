Il campo non è più largo Conte | Ci sono problemi col Pd E su Renzi | Ci gioco a pallone ma non possiamo governare con lui

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 28 settembre 2024) « Non si può andare avanti a colpi di ipocrisia, cideicol Pd , perché il pensiero che non viene esplicitato è: noi del Pd, forti del risultato delle elezioni europee,arrivare anche al 30%, e tutte le altre forze politiche si predisporranno con meccaniche di resistibilità a fare i cespugli per consentirci diin alternativa alla Meloni». Lo ha detto il presidente