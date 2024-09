Il 17enne di Viadana | ' Volevo sapere che si prova a uccidere'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) "scoprire che cosa siad". Queste le parole che, secondo la Gazzetta di Mantova, avrebbe pronunciato davanti ai carabinieri, in una sorta di confessione, ilaccusato di aver ammazzato in modo premeditato il 19 settembre scorso nel garage di casa aMaria Campai, 42enne romena contattata su una chat di incontri, e di averne poi nascosto il cadavere nel giardino di una vicina villetta disabitata. Il ragazzo non ha mostrato alcun segno di pentimento. Appassionato di arti marziali, avrebbe ucciso la vittima a mani nude, facendo prima più volte ricerche online su come fare.