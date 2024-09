I villain Bane e Deathstroke in un nuovo film DC Studios?

Leggi tutta la notizia su universalmovies

(Di sabato 28 settembre 2024) L’universo cinematografico DC sta sviluppando unche avrà tra i protagonisti, due celebridi Batman. Con la serie The Penguin su HBO ed ilJoker: Folie à Deux (il trailer finale) in arrivo nelle sale, idell’universo Batman potrebbero aver trovato vita facile nei sogni di James Gunn e Peter Safran, i due co-CEO di DC. Secondo Deadline, infatti, loha affidato la sceneggiatura di questoa Matthew Orton, già autore della sceneggiatura di Captain America: Brave new World, uno dei prossimi capitoli dell’MCU. La fonte ha spiegato che il progetto è nelle primissime fasi di sviluppo, e che non è ancora certo chesiano alla fine le due figure centrali del. A tal proposito, è più logico attendere nuovi aggiornamenti a riguardo.