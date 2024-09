I programmi in tv oggi 28 settembre 2024 | film e intrattenimento

Leggi tutta la notizia su lopinionista

(Di sabato 28 settembre 2024) Su Rai Uno Ballando sotto le stelle, su Canale 5 Tu si que vales. Guida aiTv della serata del 28Cosa ci propone la programmazione televisiva di sabato 28? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche e di mettere per ogni/telela relativa trama e per ogni rubrica di attualità il contenuto della puntata. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai 4 dalle 21-19 Rhino. Da giovane ladruncolo a temuto boss. La scalata nella malavita ucraina degli anni 90 raccontata dallo stesso protagonista soprannominato Nosorih (Rinoceronte). Le conseguenze di tanta prevaricazione, violenza e crudeltà spingono Rhino a fermarsi e riflettere sulle sue scelte di vita che lo hanno portato ad essere ciò che è diventato.