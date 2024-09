Highlights e gol Osasuna-Barcellona 4-2 | Liga 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilcon glie i gol di4-2, sfida valida per l’ottava giornata della/25. Primo stop in campionato per i blaugrana, che crollano sotto i colpi di un solido: la doppietta di Budimir e le reti di Zaragoza e Bretones regalano uno splendido successo alla formazione di Vicente Moreno, mentre al Barca non bastano le reti di Victor e Yamal. Di seguito ilcon le azioni salienti.e gol4-2:/25 () SportFace.