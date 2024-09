Highlights e gol Bayern Monaco-Bayer Leverkusen 1-1 Bundesliga 2024 25 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Glie i gol del match1-1, valido per la quinta giornata della/25. Un punto ciascuno per bavaresi e Aspirine, con queste ultime a passare in vantaggio grazie al tiro dalla distanza di Andrich. Meno di 10? dopo però arriva il pareggio dei padroni di casa grazie alla perla di Pavlovic, che fissa il definitivo 1-1. Di seguito ilcon glie gol1-1,/25 () SportFace.