Hezbollah conferma uccisione Nasrallah

(Di sabato 28 settembre 2024) 13.58 Dopo i primi silenzi,hato l'del leader, Hassan, ed è ora in lutto. Lo ha riferito la tv Al Manar diche ha interrotto la diretta per dare la notizia.è stato ucciso in un raid israeliano ieri notte a Beirut. In una notaha comunicato che "continuerà la resistenza armata contro Israele", "a sostegno di Gaza e della Palestina e in difesa del Libano".