Hellas Verona | i convocati di Zanetti

Leggi tutta la notizia su veronasera

(Di sabato 28 settembre 2024) Mister Paoloha convocato 26 calciatori per Como-, match valido per la 6a giornata della Serie A 2024/25, in programma domani, domenica 29 settembre alle ore 15, allo stadio 'Sinigaglia' di Como. L'elenco deiPORTIERI: 1 Montipò, 22 Berardi, 34 Perilli