Hanno rimosso l' unico raccoglitore di rifiuti è assurdo | la denuncia di un residente del centro storico

Leggi tutta la notizia su salernotoday

(Di sabato 28 settembre 2024) C’è incredulità neldi Salerno dove l’pubblico disituato in Piazza Alfano I, nei pressi del Duomo, è stato portato via dall’operatore ecologico. “Ha detto per disposizioni, ma vi assicuro che, come ogni giorno, lamenta il fatto di doverlo pulire” ci