Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah le ultime notizie Idf | Nasrallah ucciso nel raid su Beirut | DIRETTA

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di sabato 28 settembre 2024)live delladioggi, sabato 28 settembre Continuano iisraeliani sulla Striscia di Gaza e in Libano dove le forze israeliane hanno dichiarato di averil leader diHassan. No del premier israeliano Benjamin Netanyahu all’ipotesi di un cessate il fuoco proposto da Stati Uniti e Francia. Di seguito ledi oggi, sabato 28 settembre 2024, sullatraa Gaza,in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente.Ore 10.00 – Idf:– “Hassannon potrà più terrorizzare il mondo”. Così l’esercito israeliano ha annunciato l’uccisione del leader didurante inotturni su