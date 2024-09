Goodhairday | Damiano David dalla chioma che lunga o corta è sempre cool

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di sabato 28 settembre 2024) Passa dal lungo mosso e un po' hippie al buzzcut, anche ossigenato, con estrema nonchalance. Ha poi attraversato varie ere, dal mullet anni '80 all'heartthrobe d'ispirazione anni '90:, frontman dei Måneskin,trasformista così come lo è con i look, ha debuttato come solista. E quale occasione migliore per fare un recap dei suoi hairlook più belli?