Giada Zanola svolta sul femminicidio | fu drogata prima di essere gettata dal cavalcavia Si aggrava la posizione di Andrea Favero

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di sabato 28 settembre 2024)nelle indagini sul tragicodi, la 33enne bresciana trovata morta dopostatada undell’autostrada A4 nella notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 maggio scorsi. I risultati dei test tossicologici hanno rilevato la presenza nel corpo della vittima di alte dosi di Lorazepam, un potente psicofarmaco utilizzato per sedare e indurre sonnolenza, mentre non è stata trovata traccia del farmaco nei capelli dell’ex compagno, attualmente accusato di omicidio. Questo dato smentisce la versione fornita dall’uomo, camionista 38enne, che aveva dichiarato di aver utilizzato lui stesso il Lorazepam per dormire.