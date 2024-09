Germania | funzionario esprime opposizione a dazi punitivi UE su EV cinesi

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) Monaco di Baviera, 28 set – (Xinhua) – Hubert Aiwanger, vice primo ministro del governo dello Stato tedesco della Baviera, ha dichiarato a Xinhua in una recente intervista che il suo Stato e’ contrario all’imposizione dida parte dell’Unione Europea (UE) sui veicoli elettrici (EV). “Invece, speriamo nella continua esportazione di autoverso l’Europa”, ha affermato Aiwanger, che e’ anche ministro per gli affari economici, lo sviluppo regionale e l’energia della Baviera. “Crediamo nel supporto reciproco, non nella creazione di barriere”, ha aggiunto. Aiwanger ha elogiato lo sviluppo economico della Cina nell’arco degli ultimi 75 anni, sottolineando la sua trasformazione da un Paese afflitto dalla poverta’ a una delle principali potenze industriali mondiali.