Friends compie trent’anni e festeggia con un game show

(Di sabato 28 settembre 2024) Era il 22 settembre del 1994 e negli USA andava in onda la prima puntata di quella che sarebbe diventata la sitcom più iconica di sempre,. A distanza di, perre l’anniversario e per cavalcare ancora l’interesse mai spento del pubblico – ravvivato anche dalla reunion di 3 anni fa – è in arrivo uninteramente dedicato agli appassionati della serie. Si intitolerà Faste sarà disponibile su Max. Sarà una sfida in quattro puntate, nel corso delle quali alcune squadre di fan rivivranno le scene clou die potranno muoversi nei set tanto amati, rispondendo a quiz e cimentandosi in puzzle e giochi per dimostrare di essere i più preparati di tutti.