Frattesi | Noi centrocampisti e attaccanti dobbiamo aiutare di più

(Di sabato 28 settembre 2024)è stato intercettato dai canali ufficiali del club nerazzurro pochi minuti prima della sfida tra Udinese e Inter, valida per la sesta giornata. MIGLIORARE – Davidecerca migliorie: «Aiuta tanto, oggi il campo non era in perfette condizioni e averla sbloccata subito è stato importante per aprire i varchi. Cosa manca ancora? L’approccio di oggi era la cosa più importante perché nel derby non era stato dei migliori. Per il resto un po’ di solidità difensiva e non parlo dei difensori ma die a volte li lasciamo un po’ soli.ritrovare compattezza e più aiuto come l’anno scorso. Asllani? Me lo sono dovuto sorbire nella camera doppia, se riusciamo a tornare in tempo pago io».