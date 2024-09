Francia nuova impresa dello spiderman francese Alain Robert

Leggi tutta la notizia su lapresse

(Di sabato 28 settembre 2024)di, il noto freeclimber meglio conosciuto come lo ““. Il 62enne ha infatti scalato la Tour Total, un grattacielo di 187 metri nel quartiere parigino de La Défense, nella zona ovest della capitale. “È quello che chiamo il mio percorso di vita”, ha detto ai giornalisti. “Dicono che la passione sia effimera. Io non credo che sia una passione. Ne ho bisogno, tutto qui”, ha aggiuntoche tra le sue arrampicate più famose può annoverare la Torre Eiffel nel 1996, il Taipei 101 a Taiwan nel 2004 e le Petronas Twin Towers di Kuala Lumpur su cui è salito ben tre volte: nel 1997, nel 2007 e nel 2009. Protagonista di quest’ultima scalata “dell’uomo ragno”, questa volta, anche Sébastien Bouin, topclimber 31enne che ha dichiarato che si trattava della sua prima scalata in libera uscita. “è un po’ una leggenda”, ha detto.