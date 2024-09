Formazioni ufficiali Newcastle-Manchester City Premier League 2024 2025

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 28 settembre 2024) Ledi, partita valida per la sesta giornata della. Dopo il pareggio casalingo contro l’Arsenal, la squadra di Guardiola vuole tornare alla vittoria e va a caccia dei tre punti sul campo dei Magpies, a loro volta determinati a ritrovare il successo dopo il ko contro il Fulham. Citizens favoriti secondo i bookmakers, ma chiamati a non prendere l’impegno sottogamba. Ecco le scelte dei due allenatori.: In attesa: In attesaSportFace.