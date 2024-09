Fitto vice-presidente a Bruxelles una vittoria di Meloni Ma Ursula e la Commissione nemiche dell' Italia

Leggi tutta la notizia su affaritaliani

(Di sabato 28 settembre 2024) Per la maggioranza netta deglini, oltre il 61%, laeuropea guidata davon der Leyen, in questo momento è "nemica". E' "amica" del nostro Paese solo per il 38,9% del campione. E' quanto risulta dal sondaggio Segui su affarni.it