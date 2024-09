Fisco denunciata Elettra Lamborghini per omessi ricavi da influencer

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2024) La Guardia di Finanza di Bologna avrebbe contestato alla cantante euna cifra superiore al milione di euro, soglia che ha fatto scattare la denuncia in procura., seguita sui social da milioni di follower non è scampata ai controlli delle Fiamme Gialle, come già prima di lei Gianluca Vacchi. Nel mirino ci sono i profitti dei digital content creator e degli.Â