Fine settimana in Capitanata | gli eventi di sabato 28 e domenica 29 settembre

Leggi tutta la notizia su foggiatoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Ultimo weekend diricco di appuntamenti in. Ecco quali non perdere.28Foggia A Foggia e in provincia tante attività in musei, parchi e castelli in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio. A Parcocittà torna la musica live con Supremo e Roberta di