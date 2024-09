Finale Vuitton Cup | oggi Luna Rossa e Ineos restano sull' 1-1 Terza regata non assegnata per poco vento

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di sabato 28 settembre 2024) La mancanza dha caratterizzato ladelladella LouisCup traBritannia che non ha assegnato punti ed il risultato resta di 1-1. Le due imbarcazioni, infatti, non hanno completato il campo-nel tempo limite di 45 minuti per colpa delvenuto meno. Le due imbarcazioni sono cadute dal foil nel penultimo lato e non hanno più ripreso il volo.