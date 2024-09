Festival MutaMenti viaggio itinerante sulle orme del Maestro Giacomo Puccini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 28 settembre 2024) Massa, 28 settembre 2024 – Un percorsonel magico borgo di Fosdinovo per narrare, in chiave moderna e contemporanea, la vita e la musica del grande. Un appuntamento all’interno della rassegna delin programma per oggi, sabato 28 settembre, con partenza alle 18 dalla Porta di Sotto. Enrico Merlin musicista, compositore e storico della musica del '900 condurrà il pubblico nel racconto a tappe “, Ponte tra passato e futuro - Il fascino del non esplicito” che si chiuderà con un concerto alla piazzetta Sauxillanges. La portata della musica disegna il cammino per chiunque si cimenti con l'organizzazione dei suoni nel XX secolo e anche nell'oggi, sia che si tratti dello sviluppo di una semplice melodia sia che nell'architettura di masse sonore articolate e prorompenti.