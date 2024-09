Festival Cammini multimediali | ecco i Minimad virali su Facebook

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 28 settembre 2024) Entra nel vivo il" alla sala Ubaldi dell’Istituto Vivarelli di Fabriano. Oggi alle 15 (ingresso libero, ma con prenotazione obbligatoria) sarà la volta dei due ospiti più iconici: Claudio Colica e Alessandro Meta che formano un duo davvero affiatato sui social e sono conosciuti come. Da Vegan Chronicles (insieme ad Andrea Morabito) a Just For Like, Claudio Colica sta conquistando l’hinterland digitale dell’Italia con un video alla volta. La loro paginaha superato i 345mila follower e isfornano, a cadenza quasi settimanale, dei video altamenteanche su YouTube: tra uscite, ragazze e quotidianità, la vita di due amici raccontata in maniera dissacrante e ironica. Alle 17 poi la parola passa allo sport con un evento speciale: "Un’altra storia: come si racconta lo sport fra passione e follia".