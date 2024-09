Femminicidio di Maria Campai i carabinieri nel garage in cui è stata uccisa

Leggi tutta la notizia su parmatoday

(Di sabato 28 settembre 2024)nello stessoin cui avrebbe avuto un rapporto sessuale con il suo assassino., la 42enne che viveva in provincia di Parma con la sorella, ètrovata morta nella mattinata di giovedì 26 settembre all'interno del giardino di una villetta abbandonata in via Monteverdi