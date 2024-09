Ecco come si presenta la via di Monza dopo le notti brave

Leggi tutta la notizia su monzatoday

(Di sabato 28 settembre 2024)le lunghe e piuttosto "appassionate"il risveglio per i residenti di via Bergamo, regno della movida, è sempre alquanto traumatico.A documentarlo sono infatti alcuni scatti di un cittadino giunti oggi, 28 settembre, alla redazione diToday con le immagini della via questa