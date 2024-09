Doppio Vlahovic e poi Conceicao la Juve cala il tris | Genoa sconfitto al Marassi

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024) Dopo tre pareggi consecutivi senza reti lantus torna alla vittoria nel surreale silenzio di. Nell'anticipo delle 18, valido per la sesta giornata di Serie A, i ragazzi di Thiago Motta si impongono per 3-0, grazie alla doppietta die al gol di. I bianconeri crescono di rendimento soprattutto nel secondo tempo e piegano undecimato dalle assenze. Almeno per una notte lantus potrà così godersi il primato in campionato. La partita si è giocata a porte chiuse come da decisione del prefetto, in seguito agli scontri avvenuti prima del derby della Lanterna. Per quanto riguarda le scelte degli allenatori, Motta è di parola e conferma l'undici titolare promesso in conferenza stampa. Tra le fila del, invece, spicca l'esordio di Ahanor, primo 2008 a partire titolare nel nostro campionato.