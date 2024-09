Dopo le raffiche di vento i rami del rovere diventano pericolanti | intervento dei Vigili del fuoco

Leggi tutta la notizia su forlitoday

(Di sabato 28 settembre 2024) Ideldi Forlì sono intervenuti nel primo pomeriggio di sabato a Bertinoro in via Molino Selbagnone per la rimozione di alcuni grossidi unche in seguito ad alcune forti folate disi erano cominciati a rompere, minacciando di cadere sulla linea telefonica e sulla