Doping Wada presenta ricorso contro l’assoluzione di Sinner

(Di sabato 28 settembre 2024) L'Agenzia Mondiale Anti) hatoal Tribunale Arbitrale dello Sport Corte Arbitrale dello Sport per il caso di Jannik, giudicato da un tribunale indipendente dell'International Tennis Integrity Agency (ITIA) senza colpa o negligenza per essere risultato positivo per due volte al clostebol, una sostanza proibita, nel marzo 2024.La- si legge in una nota - ritiene che la constatazione di "assenza di colpa o negligenza" non sia corretta ai sensi delle norme vigenti. Lachiede un periodo di squalifica compreso tra uno e due anni. Non verrebbero comunque toccati i risultati conseguiti da marzo ad ora. La- conclude la nota - non farà ulteriori commenti.