Doping la Wada fa appello contro l' assoluzione di Sinner | chiesto uno stop di 1-2 anni

Leggi tutta la notizia su today

(Di sabato 28 settembre 2024) Il caso Clostebol per Je per tutti i suoi tifosi purtroppo non si è ancora concluso. Oggi, sabato 28 settembre, la, mentre il numero 1 al mondo è in campo all'Atp 500 di Pechino, l'agenzia anti, ha reso noto di aver fattodato che "la constatazione di 'assenza di