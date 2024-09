Difficile credere che ne sia uscito vivo | Israele chiude i giochi Nasrallah il signore del terrore

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 28 settembre 2024)va avanti nell'operazione militare nel sud del Libano. Nuovi raid israeliani sono in corso. Nella valle della Bekaa e nella città di Bhamdoun, a sud-est di Beirut. Lo riportano i media libanesi. L'esercito israeliano ha confermato di aver lanciato attacchi contro "obiettivi terroristici di hezbollah" nell'area della Bekaa, nel nord-est del libano. Secondo l'Orient le jour, il raid messo a segno nell'area di Bhamdoun, riferito da testimone, potrebbe anche spiegare la forte esplosione udita questa mattina nella zona meridionale di Beirut. Ancora non si conosce per certa la sorte del leader del partito sciita HassanCi sono voci non confermate: fonti vicine a Tel Aviv definiscono "probabile" la sua morte, in quanto "sembra" che sia sopravvissuto ai raid.