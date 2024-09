Di Francesco | Infortuni? QUEL GIOCATORE è pronto a rientrare Vi svelo la STRATEGIA del Venezia

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di sabato 28 settembre 2024) Le parole di Di, tecnico del, in vista della sfida contro la Roma: fondamentale per la lotta salvezza Di, allenatore del, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione in vista della gara contro la Roma. LE PAROLE – «Penso più alche al mio passato alla Roma. La squadra sta lavorando nel giusto modo e