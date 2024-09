Decreto salva casa architetti di tutta Italia a confronto in città

Leggi tutta la notizia su agrigentonotizie

(Di sabato 28 settembre 2024) Ilè stato al centro di un convegno, tenuto in un hotel di San Leone, per iniziativa dell’Ordine deglidi Agrigento e della Fondazionenel mediterraneo, in partnership con Il Sole 24 Ore, la rete delle professioni tecniche e alcuni enti."L’obiettivo