Da asilo della Curia a caserma fantasma perché via Filzi è un grosso problema per la giunta Ghinelli

Leggi tutta la notizia su arezzonotizie

(Di sabato 28 settembre 2024) Come si è passati da undel popolo a un cantiere abbandonato che rischia di produrre ulteriori costi? Come è cambiata vianel corso degli anni? Come si è passati dai passeggini parcheggiati all'ingresso dell'immobileDiocesi a un palazzone svuotato e diventato dormitorio abusivo