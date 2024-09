Cosenza bambina ingerisce marijuana | è in coma farmacologico

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 28 settembre 2024) È ricoverata all’ospedale Annunziata didove è stata portata dai genitori priva di sensi. Unadi due anni è indopo aver ingerito, per cause da accertare, della. Sul caso sono state avviate le indagini dalla Squadra mobile, che ha perquisito la casa dei genitori della piccola che hanno riferito ai sanitari del pronto soccorso di essersi allarmati dopo che la figlia non rispondeva più agli stimoli. Il padre ha precedenti e si trova per questo agli arresti domiciliari. Dopo avere allertato il posto fisso della polizia, i medici hanno quindi eseguito gli esami tossicologici sullae trovato le tracce di droga.