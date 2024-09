Conte trasforma il campo largo in un Far West e Schlein glielo permette

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 28 settembre 2024) I moduli erano pronti. Era tutto a posto, in Liguria. Centrosinistra unito, in un modo o nell’altro, a sostegno di Andrea Orlando contro un competitivo Marco Bucci. Ma con Giuseppein giro è come nel Far. Perché questo è oggi il cosiddetto “”, un Far. E dunque dopo la rissa da saloon sul Cda Rai è arrivata, in connessione con quella, un’altra scorribanda sotto forma di sostanziale cacciata di Matteo Renzi dalla coalizione a sostegno di Orlando. Che è giustamente furibondo. Renzi ne fa una questione di dignità: tecnicamente, ha ragione. Trattato come un appestato, saluta e se ne va, Italia Viva lascia libertà di coscienza il che per il candidato dem significa perdere un po’ di voti: a un mese dal voto non è esattamente un bel colpo. L’autolesionismo messo in mostra in quarantottore dal cosiddetto “” ha essenzialmente un padre e una madre.