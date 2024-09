Conte Renzi è una tigre di carta a cui il Pd ha ridato spazio

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 28 settembre 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il leader del M5S Giuseppemette i paletti sull'alleanza a sinistra: “Con il Pd c'è un problema: ha. E' una ferita che si allarga, con lui non ci stiamo”. Ed esclude che ci siano divergenze di natura personale con il leader di Iv: “E' questione di credibilità e affidabilità dei compagni di viaggio”. “Se vogliamo costruire un progetto unitario serio, bisogna anche assumere un atteggiamento costruttivo e di rispetto verso gli alleati”, sottolinea, in una intervista al Corriere della Sera. “Schlein – aggiunge – ha di fatto restituito centralità politica a, che è un fattore divisivo e ha sempre voluto distruggere il M5S. E questo, senza neppure prendersi la briga di avvertirmi e avere un serio confronto politico con me e gli altri alleati.