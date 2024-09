Conte affonda contro Renzi | Non si può fare politica con lui non è un veto personale

Leggi tutta la notizia su ildifforme

(Di sabato 28 settembre 2024) "Ad Andrea Orlando, come al Pd, abbiamo detto: non è possibile in Liguria imbarcare chi il giorno prima era a sostegno di Bucci" ha dichiarato Giuseppe, sostenendo che con Italia Viva in coalizione è praticamente impossibile la presenza del M5S L'articolo: “Non si puòcon lui, non è un” proviene da Il Difforme.