Conca d’Oro tutto pronto per l’esordio in Seconda Categoria | i convocati per la sfida con la Polisportiva Ficarazzi

Leggi tutta la notizia su monrealelive

(Di sabato 28 settembre 2024) MONREALE –, dopo un’intensa preparazione, i ragazzi di mister Sergio Maggio si preparano alin, in occasione della prima giornata di campionato del girone B, contro la. La partita in campo neutro L’appuntamento, è fissato per domenica 29 settembre, alle ore 18:30, presso lo stadio comunale “Giovanni Aloisio” di (Monrealelive.it)