Cinque tinte olfattive dettano le nuove tendenze della profumeria di nicchia

(Di sabato 28 settembre 2024) Lo scorso 15 settembre si è conclusa un’altra edizione di Pitti Fragranze, una delle manifestazioni più importanti dedicata al mondoartistica internazionale. Più di duecento marchi di profumi e di skincare, tra cui cinquantanove debutti assoluti, sono diventati per due giorni, dal 13 al 15 settembre, i protagonisti di un settore in continua espansione che non sembra conoscere crisi. Giunto alla sua ventiduesima edizione, “Fragranze” è una vera e propria occasione per scoprire non solo le ultime, ma anche le giovani realtà che qui sono sempre più numerose. «Concepiamo ogni nuova edizione come un vero e proprio osservatorio sulla cultura olfattiva contemporanea – dice Agostino Poletto, direttore generale di Pitti Immagine –.