Cina | ex funzionario ONU impressionato da turismo montano nel Guizhou

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 28 settembre 2024) Guiyang, 28 set – (Xinhua) – Ile’ un luogo straordinario non solo per il, ma anche per ilculturale, ha affermato l’exdell’ONU per ilFrancesco Frangialli. Frangialli ha partecipato a una conferenza sule gli sport all’aria aperta nella provincia cinese del. Agenzia Xinhua